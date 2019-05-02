Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2019 году

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №166 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2019 году", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2019 году, а также определены ее полномочия.

В состав комиссии включены члены правительства, Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Комиссия призвана обеспечить контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования. В числе ее обязанностей - принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема, осуществление приема граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний, а также обеспечение освещения работы комиссии в средствах массовой информации.-0-