Лукашенко подтверждает готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Являясь активным участником интеграционных процессов и равноправным членом международного сообщества, суверенный Кыргызстан неизменно выступает за открытый и конструктивный диалог, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества между государствами. Подтверждением этому служит успешное председательство вашей страны в Организации Договора о коллективной безопасности в 2019 году, внесшее существенный вклад в достижение практических результатов в обеспечении международной стабильности и безопасности в Евразийском регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном на благо народов двух стран. Он также пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья и успешного воплощения задуманного, а жителям Кыргызстана - мира, счастья и добра.-0-