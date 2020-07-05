Лукашенко подтверждает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что Венесуэла успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулась в последнее время, и подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.-0-