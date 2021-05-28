Лукашенко подтверждает интерес Беларуси к созданию совместных предприятий с Эфиопией

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эфиопии Сахле-Ворк Зевде с национальным праздником - Днем установления мира и демократии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что традиционная дружба, взаимное уважение и достигнутый уровень развития двусторонних отношений являются надежным фундаментом для дальнейшего углубления связей между нашими государствами, особенно в торговле, науке и образовании. Надеюсь на увеличение в предстоящие годы количества белорусской техники и оборудования в хозяйстве вашей страны и рассчитываю на реализацию проектов по созданию совместных предприятий в отраслях сельскохозяйственного и промышленного машиностроения", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Сахле-Ворк Зевде доброго здоровья и успехов, а гражданам Эфиопии - мира и процветания.-0-