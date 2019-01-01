Лукашенко подтверждает стремление Беларуси развивать сотрудничество с Кубой во всех сферах

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса с 60-й годовщиной Дня освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравительном послании Мигелю Диас-Канелю глава государства подчеркнул, что в Беларуси гордятся дружественными отношениями с героическим кубинским народом, который с достоинством отстаивает свою независимость на протяжении долгого времени.

"Убежден, что конституционная реформа и другие преобразования, которые проводятся на Острове Свободы, позволят укрепить выдающиеся достижения Революции и создать основу для новых побед в социально-экономической и других отраслях", - отметил Александр Лукашенко в поздравлении Раулю Кастро Русу.

Президент подтвердил стремление Беларуси активно развивать сотрудничество с дружественной Кубой во всех сферах взаимного интереса и выразил уверенность, что двустороннее партнерство сохранит свою высокую динамику на благо народов обеих стран.-0-