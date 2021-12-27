Лукашенко поговорил по телефону с Президентом Израиля и пригласил его посетить Беларусь

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Израиля Александр Лукашенко и Ицхак Герцог сегодня провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обсудили двухсторонние отношения Беларуси и Израиля и направления их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов.
"К слову, оказалось, что господин Президент Израиля и его супруга имеют белорусские корни. Березино - малая родина Ицхака Герцога, Гомель - его супруги. В ходе беседы главы государств обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину", - рассказали в пресс-службе.-0-