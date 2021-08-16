Лукашенко поинтересовался альтернативными схемами поставок белорусской продукции

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей встречи с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко и курирующим сферу вице-премьером Анатолием Сиваком потребовал доложить о проработке альтернативных схем поставок белорусской продукции за рубеж, передает корреспондент БЕЛТА.
"О чем бы я хотел услышать - альтернативные схемы поставок нашей продукции", - обозначил один из вопросов встречи глава государства.
Как сообщалось БЕЛТА, 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Александр Лукашенко говорил о том, что задачей номер один для белорусских дипломатических представительств за рубежом остается внешняя торговля. "Мы небольшая открытая страна с экспортно ориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы должны и на этом поле, как на улице в августе - сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие".
К этой теме глава государства возвращался и во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с представителями общественности, медиасферы и журналистами 9 августа. Александр Лукашенко в частности ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. "Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения", - сказал Президент.
Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты - на территории России. "Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию - юго-восток, - отметил белорусский лидер. - Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне".-0-
"О чем бы я хотел услышать - альтернативные схемы поставок нашей продукции", - обозначил один из вопросов встречи глава государства.
Как сообщалось БЕЛТА, 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Александр Лукашенко говорил о том, что задачей номер один для белорусских дипломатических представительств за рубежом остается внешняя торговля. "Мы небольшая открытая страна с экспортно ориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы должны и на этом поле, как на улице в августе - сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие".
К этой теме глава государства возвращался и во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с представителями общественности, медиасферы и журналистами 9 августа. Александр Лукашенко в частности ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. "Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения", - сказал Президент.
Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты - на территории России. "Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию - юго-восток, - отметил белорусский лидер. - Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне".-0-