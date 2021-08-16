16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я реально смотрю на вещи. Конечно, может быть какой-то сбой. Но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?" - поинтересовался глава государства.В самом начале встречи Александр Лукашенко отметил, что первым вопросом во время доклада ему было предложено послушать "О значимости транспортного комплекса в социально-экономическом развитии страны". "Пожалуйста, не надо о значимости. Я не первый год работаю Президентом и знаю, что такое транспортный комплекс и его значение в социально-экономическом развитии страны. Это вон пресс-секретарю и Администрации Президента расскажете, если они не владеют этим вопросом", - сделал ремарку белорусский лидер.Обращаясь к докладчикам, Президент подчеркнул, что его сегодня волнуют и беспокоят вопросы, которые волнуют их самих. "Начиная от "Белавиа", когда эти безумцы (за рубежом. - Прим. БЕЛТА) начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно, почему", - сказал глава государства. Он поинтересовался, как складываются дела непосредственно в авиакомпании и в целом, как живет транспортный комплекс страны.