Лукашенко: появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности

17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Появилась обнадеживающая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно появилась обнадеживающая, хорошая информация, связанная с ракетами средней и меньшей дальности. Нас это волнует, потому что Беларусь является участником договора (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. - Прим. БЕЛТА). Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты", - сказал Президент.

"Я в свою очередь недавно сказал о том, что мы ни в коем случае не будем инициаторами нехороших дел по разрушению этого договора. Более того, мы никогда не станем такие ракеты размещать на территории Беларуси для того, чтобы усложнять обстановку (если это не угрожает нашей безопасности). Но эти два заявления - с Запада и с Востока - убеждают меня в том, что нам не придется в Беларуси прибегать к этим крайним мерам. На это у нас нет ни желания, ни лишних денег", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что в последней войне Беларусь потеряла треть населения, причем боролась против агрессора в том числе вместе с США. "Нам не хотелось бы, чтобы снова на территории нашей Беларуси запахло жареным", - сказал Александр Лукашенко.-0-