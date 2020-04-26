Лукашенко показали, как выглядит жилье от Светлогорского домостроительного комбината

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26 апреля 2020, 13:54

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26 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Наровлянский район ознакомился с особенностями жилых домов, которые построены по проекту Светлогорского домостроительного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Два одноквартирных жилых дома были построены в агрогородке Завойть. Они сооружены из железобетонных панелей с наружным утеплением. В каждом доме по три комнаты, общая его площадь составляет 83,4 кв. м. Стоимость такого жилья с отделкой, но без инженерных сетей превышает Br153 тыс.

Александр Лукашенко считает, что цены на такие дома могли бы быть меньше. "Наверное, 120 тысяч, по моим ощущениям. Это еще терпимо. Не надо далеко заходить", - отметил он. По его мнению, помимо одноквартирных, надо строить и дома на несколько семей.

"Надо, чтобы специалисты посмотрели смету. И если где-то завышается стоимость по-бандитски, не надо с ними иметь дел. А так дом, конечно, хороший", - резюмировал Президент.

Как сообщалось, 14 февраля во время посещения Светлогорского домостроительного комбината Александр Лукашенко поручил проработать дополнительные меры в сфере жилищного строительства. "Большой вопрос - это строительство жилья. Нам надо вернуться. Это локомотив и экономики. Дом построил - начиная от столярки до люстры все надо. Поэтому нам надо посмотреть, что мы можем сделать", - сказал глава государства.

Также тогда на комбинате обсудили состояние дел на предприятии, которое находится под процедурой санации. Обсуждались возможные меры по выводу комбината на устойчивую работу, к этому в том числе должна была активно подключиться местная власть.-0-

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Теги
Гомельская область жилье Лукашенко Наровля посещения
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