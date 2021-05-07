Лукашенко: показанная информация о раскрытии заговора в Беларуси - это цветочки, ягодки мы еще покажем

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез: "Какие-то философы, старики - как они могли что-то совершить?"

"Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать (это мы знаем), а кто исполнитель, мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого", - добавил Президент.

По его словам, зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги. "Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор, - отметил Александр Лукашенко. - Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное - они же признаются".-0-