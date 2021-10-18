Лукашенко: политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что диверсии планируются на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения. "Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - обратил внимание белорусский лидер.-0-