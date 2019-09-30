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Президент
30 сентября 2019, 16:45

Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Ереван /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более что у двух народов похожая история. Пока между странами складывается небольшой товарооборот (около $50 млн в 2018 году), но когда-то его не было вообще, заметил глава государства. 

"Сегодня темп роста товарооборота 140% - это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш - будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами", - заявил Александр Лукашенко.  

Президент заверил Никола Пашиняна, что Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее. "Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг,и Президент Азербайджана еще с давних времен хороший другой. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, - сказал глава государства. - Мы готовы работать в интересах Армении". 

Александр Лукашенко добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, которую не следовало бы поднимать, однако он не хочет, чтобы между руководством Беларуси и Армении были какие-то недомолвки. "Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям", - обратил внимание Президент. 

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что очень рад способности двух стран работать вместе и обсуждать самые непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению. "У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались", - выразил уверенность премьер-министр Армении.

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Арменией составил $50,1 млн. За первые семь месяцев 2019 года он увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $37,2 млн. Основу белорусского экспорта составляют молоко и сливки, тракторы и седельные тягачи, лекарства, шины, мебель, бумага и картон, сливочное масло. Из Армении поставляются крепкие спиртные напитки, томаты, нефтепродукты, мебель.-0-

Лукашенко прибыл в Ереван для участия в саммите ЕАЭСЛукашенко прибыл в Ереван для участия в саммите ЕАЭС
Глава государства 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

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