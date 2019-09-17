17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы. Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно вас видеть здесь - не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь", - сказал глава государства.

"В это сложное время ваш интерес к этом региону обнадеживает", - добавил белорусский лидер.

"Возможно, мы находимся в плену неких измышлений СМИ. Но как нам здесь кажется в Беларуси, Европа и вообще планета переживают непростые, сложные времена", - считает глава государства.

Он отметил, что частенько в этом обвиняют США. "Но мы прекрасно пониманием, что не бывает так в жизни, что один кто-то виноват, а все остальные мягкие, белые и пушистые. Наверное, здесь и мы все виноваты в том, что складывается такая ситуация в мире", - сказал Президент.

"Я убежден, что ваш визит по крайней мере руководству Беларуси, белорусскому народу предоставит возможность более объективно посмотреть на мир, исходя из той информации, которую я рассчитываю получить от весьма информированного человека", - отметил глава государства.

Ранее в марте и июле текущего года были организованы визиты в Минск заместителя помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджа Кента. В августе состоялся визит в Беларусь советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Кроме того, в августе по предложению американской стороны в Варшаве проведена встреча секретарей советов безопасности Беларуси, Польши, США и Украины.

Минск и Вашингтон сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам безопасности. Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. В марте 2019 года американская сторона была проинформирована об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США. Действуют межправительственные соглашения в области экономического сотрудничества, содействия банковской деятельности и в других сферах. В мае 2019 года подписаны меморандумы о сотрудничестве между Госпогранкомитетом, ГТК, МВД, Следственным комитетом и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

До 2008 года Соединенные Штаты оставались одним из основных экономических партнеров Беларуси. После периода сокращения с 2011 года объемы торговли с США стабилизировались. Вашингтон применяет ограничительные меры тарифного характера в отношении некоторых категорий белорусского экспорта.

По итогам 2018 года товарооборот достиг $711,6 млн (117,6% к уровню 2017 года), экспорт - $274,4 млн (121,7%), импорт - $437,2 млн (115,3%). Экспорт услуг в США в 2018 году составил $712,1 млн, где преобладают разработки резидентов Парка высоких технологий. В январе-июне 2019 года товарооборот составил $478 млн (144,7% к январю-июню 2018 года), а экспорт услуг - $438,9 млн (139,1%). В 2018 году из США поступило инвестиций на сумму $71,8 млн, в том числе $54,5 млн прямых.-0-