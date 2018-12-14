Лукашенко пообещал ответить на письмо Брижит Бардо о защите животных

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на адресованное ему письмо Брижит Бардо о защите животных. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне эта тема знакома, Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Брижит Бардо - величина, мало того - очень важную тему подняла", - сказал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос о ситуации с усыплением бездомных животных в Минске, глава государства заявил, что он подробнее изучит этот вопрос. В любом случае недопустимо формально подходить к такой теме, как усыпление животных, считает Президент.

"Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют - это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я как деревенский человек знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки - это от нас, это мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-