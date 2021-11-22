Лукашенко поручил Каранику активизировать работы в сельском хозяйстве

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева, поручил активизировать работы по подготовке земель к весеннему севу, передает корреспондент БЕЛТА.
"Первый вопрос - результат. Год закончился, посмотрел сегодня сводку, которую я практически ежедневно получаю: вы отстаете по подъему зяби от других. Если ударит мороз - вы с плугом в поле не войдете, поэтому, насколько это возможно, вам надо активизироваться", - поручил Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что от результатов этой работы на земле зависит будущий урожай. "Нам надо как можно раньше бросить зерно в почву весной. Погода осенью хорошая, накопление влаги приличное. Поэтому надо активизироваться и перепахать землю", - отметил глава государства.-0-
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