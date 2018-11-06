Лукашенко поручил наградить участвовавших в реконструкции моста через Припять

6 ноября, Житковичский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к наградам строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста через реку Припять, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства позитивно оценил быстро и качественно проведенные работы по реконструкции моста. Сегодня в ходе рабочей поездки в Гомельскую область и, в частности, посещения Житковичского района Президент принял участие в торжественной церемонии открытия моста, а также пообщался с представителями трудовых коллективов дорожных организаций, которые участвовали в возведении моста, с жителями Житковичского района.-0-