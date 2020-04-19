Лукашенко поручил перевести зараженных коронавирусом на лечение из районных больниц в областные

19 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что зараженных коронавирусом граждан следует разместить в областных больницах. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня, во время поездки в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

На Пасху Александр Лукашенко посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в деревне Малые Ляды. Однако перед прибытием в церковь он успел пообщаться с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным. Глава государства поинтересовался, как развивается ситуация с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности. Как доложили Президенту, ситуация стабильная, резкого всплеска заболеваемости не отмечается.

"Надеемся, что тенденция будет к снижению. У меня буквально за сутки процентов на тридцать меньше заболевших пневмонией", - проинформировал губернатор. По его словам, в областные учреждения уже поступили китайские медпрепараты, которые при лечении коронавируса на ранних стадиях дают хороший эффект.

"Будем надеяться, что ситуация будет развиваться вот так, как сейчас", - оценил обстановку Президент.

В то же время он считает необходимым перевести инфицированных COVID-19 из районных центров в областные - это поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. К тому же появится возможность привести в порядок районные больницы, исходя из уже имеющегося опыта.

"Людей лучше держать в областных центрах, не в районе", - сказал Александр Лукашенко.-0-