Лукашенко поручил подготовить предложения по развитию в Беларуси сферы услуг

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым проработать возможности для развития в стране сферы услуг. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из слушательниц академии, сотрудница Министерства экономики Анастасия Бичун поинтересовалась у Президента, планируют ли развивать в Беларуси сферу услуг. "Мне как экономисту, который работает со сферой услуг, немножко за нее обидно: ее как-то забывают, она все время в тени, хотя, если посмотреть статистику, более 50% добавленной стоимости в нашем ВВП - это сфера услуг. Общемировой показатель - две трети", - заметила она.

Президент ответил, что сфера услуг, действительно, очень прибыльное направление для белорусской экономики. "У нас всегда положительное сальдо по сфере услуг. Это достаточно продвинутая сфера, - констатировал Александр Лукашенко. - Нам надо, может быть, как айтишников, поддержать отдельные ее направления, чтобы получить тот же эффект. Сфера услуг - это вообще в мире ориентир. Это то, что может принести колоссальный эффект при меньших затратах".

Анастасия Бичун отметила, что не обязательно даже ослаблять налоговую составляющую. Для тех же юридических, бухгалтерских, аудиторских и других деловых услуг достаточно, по ее мнению, убрать излишнее регулирование, которое мешает развитию конкуренции, а следовательно и рынка.

"Минэкономики для того и существует, чтобы внести предложения. Особенно такие простые. Где-то зарегулированность - в течение недели разрегулируем. Такую задачу действительно надо правительству поставить", - обратился Александр Лукашенко к главе Администрации Президента Наталье Кочановой.-0-