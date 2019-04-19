Лукашенко поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире. "Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия - это единственный источник дохода", - отметил глава государства.

Отдельной темой Президент обозначил возможность для активных пенсионеров продолжать свою трудовую деятельность. "Наши пенсионеры порой уходят на пенсию в хорошем здравии, активными. Надо дать им возможность работать. Это опытные, талантливые, способные люди, законопослушные", - высказал свою позицию Александр Лукашенко.-0-