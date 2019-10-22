Лукашенко поручил продумать реагирование на размещение американских танков в Литве у границы с Беларусью

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам госсекретаря Совбеза, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью. "Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения", - сказал Станислав Зась.

Он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем. "В любой стране прорабатываются ответные меры (на подобные шаги со стороны стран-соседей. - Прим. БЕЛТА). И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены Президенту в начале следующей недели", - заявил Госсекретарь Совбеза.

Станислав Зась особо подчеркнул, что эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. "Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - высказался он.

То же самое касается и вопроса озабоченности белорусской стороны по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств. "Реакция Президента Беларуси на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году, - отметил Станислав Зась. - Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих - из США".

По его словам, особенностью учений является то, что широко планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент. "Разными способами: морским, воздушным транспортом - с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе", - пояснил Станислав Зась.

"Важно понимать, на каком фоне проводятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения", - констатировал госсекретарь Совбеза.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси. "НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы, и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения", - сказал белорусский лидер.

В этом же ключе глава государства высказывался и 8 октября на прошедшей в Минске международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".-0-