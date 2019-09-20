Лукашенко поручил разобраться с обеспеченностью льнозаводов техникой и семенами

20 сентября, Кореличский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая ОАО "Кореличи-Лен" и общаясь с коллективом предприятия, поручил правительству разобраться с обеспеченностью льнокомбинатов техникой и качественными семенами, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства было доложено, что льнозаводы в стране в основном обеспечены необходимой техникой, но ощущается нехватка высокопроизводительных прессов по очесыванию и оборачиванию льна. Обеспеченность ими в хозяйствах по стране - 53,7%. Часть техники используется более 10 лет.

"Это в свое время было мое поручение. Когда я увидел бельгийские и другие машины, понял, что мы их нескоро произведем. Были выделены средства, чтобы их закупить, и их закупили",- напомнил Александр Лукашенко. Сейчас изношенность техники увеличилась, требуются новые образцы.

В этой связи Президент поручил правительству изучить возможность и необходимость закупки импортной техники, а также семян. "Начиная от семян и заканчивая волокном у вас и тканями в Орше, мы еще раз по цепочке пройдемся в плане обеспечения этих процессов техникой", - сказал он.

Глава государства напомнил, что ранее, исходя из экономической целесообразности, было принято решение закупить для Кореличского льнозавода линии по переработке льноволокна бельгийского производства. "Мы можем и сами произвести такие линии, но это будет очень дорого. Нам, чтобы рентабельно, прибыльно было производить, надо в большом количестве их продавать. Зачем нам сегодня соревноваться с бельгийцами, которые далеко ушли? Мы эти линии решили купить", - пояснил он.

Что касается техники для посева и уборки льна, то Министерству сельского хозяйства и продовольствия вместе со специалистами предстоит выяснить, чего не хватает и как решить проблему. "Нам нужен комбинированный агрегат, который бы сразу и готовил почву, и высевал. У нас есть такой по посеву зерновых культур. Почему не можем приспособить его для возделывания льна - можем, - считает глава государства. - Я сюда приехал, чтобы эту тему еще раз изучить, всем поручения раздать и чтобы мы в течение года-двух могли решить проблему".

Президент также обратил внимание на качество семян: "Говорят, импортные в этом году немножко лучше, чем отечественные сорта. Это мы будем разбираться с учеными, чтобы лапшу на уши не вешали, как говорят в народе. Мы с ними разберемся окончательно - могут они произвести такие сорта, чтобы были не хуже импортных, или нет".-0-

Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области Главе государства было доложено о структуре льноводческой отрасли в Гродненской области, где лен высевают на 7 тыс. га, а перерабатывают два модернизированных льнозавода.

Лукашенко подчеркивает возможность рентабельной работы льняной отрасли "Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все", - сказал Александр Лукашенко.