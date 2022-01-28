Лукашенко поручил разобраться с последствиями стихии в белорусских лесах

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских лесах необходимо разобраться с последствиями стихии. Соответствующее поручение правительству Президент Беларуси Александр Лукашенко дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Опять хочу обратиться к правительству. После всех неурядиц с погодой бурелом страшный. Ваша задача, пока стоит мороз, соберите это богатство, отправьте на пилорамы, в мебельные цеха, а что невозможно - на пеллеты", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сегодня бешеный спрос на пеллеты, особенно в Европе. "А это валюта, и она гибнет сегодня в лесах. Немедленно займитесь этим. Администрация Президента, Комитет госконтроля, докладывайте мне ежемесячно о наведении порядка в лесах", - поручил он.-0-