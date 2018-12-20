Лукашенко поручил разработать концепцию развития Минска как "умного города"

20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Минска поручил разработать концепцию развития столицы как "умного города", передает корреспондент БЕЛТА.
"Разработайте концепцию развития Минска как "умного города", по крайней мере, на пятилетнюю перспективу. Определите в ней видение развития технологий, конкретные проекты, способы их реализации и финансирования", - поручил Президент.
Он напомнил, что в Беларуси взяли курс на развитие IT-страны. И города, в первую очередь столица, должны соответствовать этому статусу. Глава государства убежден, что у Минска есть все ресурсы, чтобы быстрее других справиться с задачами цифровой трансформации и преобразования в "умный город".
"Пока работа здесь не ведется. Помните, что в центре - человек и его комфорт. Все должно быть продумано", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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