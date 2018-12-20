Лукашенко высказался о зарплатах и ценах в Минске

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что задача по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуальна и для Минска, несмотря на то, что доходы в Минске на душу населения в полтора раза больше, чем в среднем по стране. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Двадцать процентов жителей города до сих пор получают меньше четырехсот рублей в месяц. Поэтому задача по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников актуальна и для Минска. Тем более что цены на товары и услуги здесь самые высокие в стране", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Минске на данный момент функционируют около 12 тыс. розничных торговых объектов, 3 тыс. объектов общественного питания и 98 торговых центров. За две с половиной пятилетки торговые площади увеличились почти в три раза. "Однако такая масштабная конкуренция слабо влияет на ценовую ситуацию. По-прежнему реальных скидок нет либо они символические, а западноевропейский шопинг у минчан считается более привлекательным", - констатировал он.

Президент в связи с этим поставил задачу для городской власти создать такие условия, чтобы людям хотелось тратить деньги в своем городе.

Александр Лукашенко напомнил, что уже говорил при назначении Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома о том, что надо серьезно обратить внимание на "сетевых монстров" в столице. "Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности. Они должны существовать", - сказал Президент.-0-

Лукашенко поручил законодательно закрепить планы по развитию пригородов Минска "Городу и Минской области при координации правительства необходимо разработать и законодательно закрепить планы по развитию пригородных земель", - заявил глава государства.

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