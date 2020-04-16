Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании. Об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент на совещании отметил, что помилование лиц, осужденных за наркопреступления, под поручительство их близких родственников является одной из эффективных профилактических мер. Это помогает предотвращать совершение преступлений такими людьми в будущем. "Если мы и будем принимать решение по таким людям, мы договаривались: на поруки забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… - сказал Александр Лукашенко. - Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".

"Мы доложили варианты помилования лиц, осужденных по наркотическим статьям. Поддержано предложение, чтобы за них поручались близкие родственники", - рассказала об итогах совещания Ольга Чуприс.

"Институт поручительства в принципе не новый в уголовно-правовой практике, но тем не менее он новый для этого института (помилования. - Прим. БЕЛТА), - пояснила она. - Президент говорил о том, что целесообразно нам на законодательном уровне прямо закрепить необходимость представления поручительства, чтобы это было своего рода социальной гарантией, обязательством тех лиц, которые поручаются за своих близких, отбывающих наказание в местах лишения свободы, перед обществом, перед всеми нами".

Такой подход, по ее словам, вовсе не означает, что будут помилованы все, кто подаст ходатайство и найдет поручителей. "Комиссия по помилованию будет работать строго в индивидуальном порядке, как работала и до настоящего времени, будет принимать индивидуальные решения, чтобы в последующем предлагать их Президенту. Это не будут массовые случаи, потому что ни в одном государстве этот институт (помилования. - Прим. БЕЛТА) не относится к категории массовых. Это акт милосердия Президента по отношению к конкретному лицу", - подчеркнула Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс

Что касается помилования лиц, осужденных по другим статьям, то порядок их рассмотрения остается прежним. "Президент поддержал возможность внесения ему предложений об индивидуальном помиловании лиц, совершивших преступления по наркотическим статьям. Но в отношении коррупционеров такие вопросы могут рассматриваться в исключительных случаях, но не по общему правилу. Политика государства остается очень жесткой в этой сфере", - сказала замглавы Администрации.

Она пояснила, что помилование - это решение Президента, применяемое к конкретному осужденному при наличии на это оснований. В отличие, например, от амнистии, которая распространяется на несколько тысяч человек, помилование касается единиц. Прежде чем доложить Президенту о возможности помилования конкретного лица, работает специальная комиссия. Она устанавливает наличие обстоятельств, которые могут служить основанием для помилования.

В комиссию по вопросам помилования при Президенте поступает примерно 50-100 ходатайств в год, по существу рассматривается около половины из них, потому что другая половина не подпадает под установленные правила. Выносится решение в единичных случаях - 3-5 в год.-0-

Фото Николая Петрова