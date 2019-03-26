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Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных в ненадлежащих условиях хозяйствования в агрохолдинге "Купаловское"

Президент 26.03.2019 | 14:13
Александр Лукашенко во время посещения фермы
Александр Лукашенко во время посещения фермы
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26 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское". Соответствующее поручение глава государства дал во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" ОАО "Амкодор-Шклов", где ему доложили о развитии в стране молочной отрасли, производственно-экономических показателях работы предприятия и агрохолдинга "Купаловское" в целом. Затем Президент решил лично ознакомиться с условиями содержания крупного рогатого скота и состоянием производственных помещений.

Увидев грубое нарушение технологических процессов и крайне неудовлетворительные условия содержания животных, глава государства потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. "Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское". - Прим. БЕЛТА), я вас вообще не понимаю", - заявил Президент.

Александр Лукашенко спросил, какие у хозяйства есть еще базы, и потребовал отвезти его туда. На механическом дворе Президент тоже увидел бесхозяйственность и недобросовестное отношение к технике, несмотря на то, что накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга и там "наводили порядок".

На мехдворе в ненадлежащих условиях хранится неработающая техника, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, он захламлен металлоломом и старыми запчастями. В ангарах - груды сломанного оборудования. Как оказалось, некоторую технику купили недавно, однако не использовали, со временем она пришла в негодность. "Кругом кладбище, что на улице, что под крышей", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское" и возбудить уголовные дела. "Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, - сказал глава государства. - Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля. - Прим. БЕЛТА), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор".

Нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова решено назначить руководителем агрохолдинга "Купаловское", а помощника Президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова - исполняющим обязанности председателя райисполкома. Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

По другим должностным лицам Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения в ближайшее время.-0-

Фото Максима Гучека

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Лукашенко, увольнения
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