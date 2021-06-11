Лукашенко поручил Совету Республики проводить финальную экспертную оценку законодательных актов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов перед их подачей на подпись главе государства. Соответствующее указание Президент дал сегодня во время совещания по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Придется Совету Республики и вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай бог, не допустили каких-то ляпов или кто-то не пропихнул в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В Совете Республики опытные люди, от производства. Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут "просвечивать" на предмет жизни, жизнеспособности".-0-