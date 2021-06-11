"Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсуждают изменения в Гражданский кодекс

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил в начале совещания глава государства, вынесенные на рассмотрение вопросы охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений.

"Нам предстоит обсудить целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения. И не только граждан Республики Беларусь. Поэтому любые новации должны быть предельно выверены и продуманы, а также отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Первый и самый объемный вопрос касается корректировки Гражданского кодекса. "По сути, как мы всегда говорили, это экономическая конституция нашей страны - правовая основа всех хозяйственных отношений. Это основа нашей экономики. Действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия, а это было в прямом и переносном смыслах еще в прошлом веке, - заметил Президент. - Как мне докладывают, работа над проектом велась не один год с привлечением всех представителей общества. Подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской".

Наибольший блок изменений коснется хозяйственной деятельности и обычных граждан. По словам главы государства, это внедрение пока новых для Беларуси, но работающих в других странах институтов, а также совершенствование кодекса с учетом реальной жизни. "Поэтому хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике", - добавил он.

Александр Лукашенко поинтересовался, насколько предложенные подходы отвечают текущим и перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан, как учтен опыт такого регулирования в других странах, особенно в тех, с которыми у Беларуси обширная договорно-правовая база. "Какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в кодексе? Насколько мы, особенно субъекты хозяйствования и люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены или мы "натягиваем" их искусственно, что делать абсолютно нельзя?" - спросил Президент.

На совещание приглашены премьер-министр и первый вице-премьер, руководители обеих палат парламента, главы Комитета государственного контроля и Национального банка, министры финансов, экономики и юстиции.-0-

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