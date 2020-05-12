Лукашенко поручил уделить особое внимание реабилитации одиноких пожилых людей после коронавируса

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании поручил уделить особое внимание реабилитации и восстановлению пожилых людей после перенесенной коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко сделал акцент на необходимости уделить особое внимание заботе об одиноких пожилых людях в период их восстановления и реабилитации после коронавирусной инфекции. Министерству труда и социальной защиты совместно с Минздравом поручено разработать систему оказания помощи данной категории граждан, в частности, определить санатории, где ослабленные после болезни пожилые люди будут восстанавливаться под присмотром врачей.

"Сегодня Президентом дано поручение Министерству труда и социальной защиты вместе с Министерством здравоохранения выстроить систему долечивания, восстановления здоровья отдельных категорий граждан. Это особо уязвимая категория граждан - пожилые люди и люди с инвалидностью. Особый акцент и внимание, бесспорно, будет уделено одиноким и одиноко проживающим пожилым людям, у которых рядом нет близких, которые могли бы им оказать соответствующую помощь", - рассказала журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Она отметила, что Министерство труда и социальной защиты имеет хорошую базу санаториев именно для пожилых людей и инвалидов. Имеющаяся материально-техническая база и безбарьерная среда позволяет предоставлять услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению данной категории граждан.

"Вместе с Минздравом мы сегодня отрабатываем, делаем экспертную оценку потребности мест для прохождения оздоровления среди пожилых людей", - сказала министр.-0-