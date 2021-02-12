12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий. Об этом глава государства заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующая задача была поставлена Министерству юстиции. А сама инициатива о перерегистрации партий прозвучала во время форума. "Это правильно. Нужно доработать тот закон, который есть, понимая, что он нам будет нужен, и после Конституции мы будем многие законы дорабатывать. Давайте сейчас это сделаем и проведем перерегистрацию партий, - сказал Александр Лукашенко. - А людей предупредите, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-то политическую организацию".

В то же время на Всебелорусском народном собрании звучали мысли, что партиям пока рано предоставлять возможность избираться в парламент по партийным спискам, ведь большинство политических организаций в стране существуют фактически только на бумаге. А значит, к формированию партий надо подходить более серьезно.

"Надо просто заняться партийным строительством, и когда мы увидим, что в результате этого процесса (он может быстрым быть, может быть очень длительным), когда люди поймут, что партия Олега Гайдукевича (депутат, лидер Либерально-демократической партии Беларуси. - Прим. БЕЛТА) отличается от партии Алексея Камая (председатель совета Коммунистической партии Беларуси. - Прим. БЕЛТА), тогда можно людям предлагать голосование по партийным спискам", - сказал Президент.

Кроме того, обратил внимание глава государства, само общество должно созреть для введения этих новшеств. Важно не разделить граждан проведением подобных реформ, подчеркнул Александр Лукашенко. "Поэтому надо идти осторожно, как по тонкому льду. Ибо провалимся и не выкарабкаемся. Сегодня не время для сомнительных экспериментов", - отметил он.-0-