Лукашенко поручил за два года привести в порядок регионы наподобие Оршанского и Барановичского

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в течение двух лет привести в порядок регионы, где должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. В этом перечне 11 городов Беларуси, в том числе Орша и Барановичи с территориями вокруг них. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече присутствовали и высшие должностные лица, руководство региона. "По типу Орши определяете группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года - 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте", - сказал Президент.

Ранее в ходе совещания в Барановичах глава государства отметил, что его приезд в данный город - это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе. "Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города, - пояснил Александр Лукашенко. - В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области".-0-