ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:02 В Кабуле произошел взрыв: погибли три человека В мире
10:00 "Цмокi-Мiнск" проведут первый домашний матч в Единой лиге ВТБ Спорт
09:54 Лукашенко посещает БелАЭС Президент
09:51 В БНТУ огромный научный и педагогический потенциал - Карпенко Общество
09:37 От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА Экономика
09:34 "Шахтер" примет БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси Спорт
09:17 Сезон массовой охоты на пушных животных открывается в Беларуси Общество
09:03 Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие Общество
09:00 Картина дня: открытие 3-й линии метро, повышение пенсий и самые "мужские" города Беларуси Общество
09:00 А.Н.Радищев: онлайн-выставка Культура
09:00 Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 30% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев! Общество
09:00 Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие Президент
01:30 Воды Черного моря окрасились в красный цвет - видео Калейдоскоп
06.11.20
06.11.20 23:56 В работе сервиса Netflix произошел сбой Технологии
06.11.20 23:29 За неделю в мире зафиксированы 3,5 млн новых случаев заражения COVID-19 В мире
06.11.20 23:01 Семь человек погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Монголии В мире
06.11.20 22:36 Аналитик БИСИ: запуск БелАЭС позволит развивать смежные отрасли экономики Экономика
06.11.20 22:20 Авдонин: открытие новой линии метро демонстрирует экономическую развитость государства Общество
06.11.20 21:58 Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию В мире
06.11.20 21:18 Хозяйства Гомельской области завершают уборку овощей Регионы
06.11.20 21:12 Нет негативных реакций - Россельхознадзор о состоянии животных при испытаниях вакцины от COVID-19 В мире
06.11.20 21:08 Производитель из Гродненской области первым в стране сертифицировал органическую продукцию Регионы
06.11.20 21:01 Возбуждено уголовное дело о подготовке к свержению власти перед выборами в Грузии В мире
06.11.20 20:57 Белорусские самбистки заняли третье место в командном зачете юниорского ЧМ Спорт
06.11.20 20:32 Страны ЕС предлагают реформировать ВОЗ В мире
06.11.20 20:16 Выставка "Рукописи горят" открылась сегодня в НЦСИ Культура
06.11.20 20:07 Футболисты "Витебска" и "Руха" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
06.11.20 19:42 Рунец: совершенствование института несостоятельности - важное условие для экономического развития страны Экономика
06.11.20 19:35 Режим ЧП из-за коронавируса вводят в Латвии с 9 ноября В мире
06.11.20 19:21 Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию Общество
Все новости
Все новости
Президент
07 ноября 2020, 09:54

Лукашенко посещает БелАЭС

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Строительство АЭС в Беларуси"
От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА
Строительство АЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси - Головченко

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, передает корреспондент БЕЛТА.

В учебно-тренировочном центре БелАЭС Президенту доложат о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации "Росатом" с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

Затем Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

Ожидается, что глава государства также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора имеет двойную защитную оболочку. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Российская технология ВВЭР на сегодняшний день является самой востребованной и апробированной в мире. С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии, а также ведутся подготовительные работы по строительству АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш, Узбекистане.

Проект БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Реализован и целый ряд дополнительных мер по повышению уровня безопасности Белорусской АЭС.

С вводом АЭС Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект внесет существенный вклад в укрепление энергетической независимости. Беларусь получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около трети внутренних потребностей в электроэнергии. Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВтч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа в год. Валютная нагрузка снизится более чем на $500 млн. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год, что станет серьезным вкладом страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата. Проект также откроет качественно новые возможности для национальной экономики.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: никто не вправе сделать нас своим придатком
Фото из архива Трудовые пенсии вырастут с 1 декабря в среднем на 5,4%
Александр Лукашенко Лукашенко: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город
Во время церемонии открытия Лукашенко про открытие 3-й линии метро: это показатель нашей социальной и политической устойчивости
Главное
Фото из архива Лукашенко посещает БелАЭС
Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие
Более 91 тыс. счетов "Семейный капитал" открыто в Беларуси
Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 30% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Картина дня: открытие 3-й линии метро, повышение пенсий и самые "мужские" города Беларуси
От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА
В БНТУ огромный научный и педагогический потенциал - Карпенко
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит Br499,7 - Минтруда
Правила оказания услуг почтовой связи изменятся в Беларуси
Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие
"Квартира к юбилею, Lexus за чипсы и 40 000 рублей вместо ужина! Истории победителей игры "Удача в придачу!"
Аналитик БИСИ: запуск БелАЭС позволит развивать смежные отрасли экономики
Недопустимо переписывать историю Великой Победы - Батура
Производитель из Гродненской области первым в стране сертифицировал органическую продукцию
Милиция просит не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях
Более 6 тыс. коек могут выделить в Брестской области для лечения пневмоний и COVID-19
Беларусбанк продолжает возобновлять прием заявок на кредиты на жилье по указу №240
Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь выросли на 2,2% почти до $7,5 млрд
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Строительство АЭС в Беларуси Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.