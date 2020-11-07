Лукашенко посещает БелАЭС

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, передает корреспондент БЕЛТА.

В учебно-тренировочном центре БелАЭС Президенту доложат о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации "Росатом" с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

Затем Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

Ожидается, что глава государства также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора имеет двойную защитную оболочку. Реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Российская технология ВВЭР на сегодняшний день является самой востребованной и апробированной в мире. С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии, а также ведутся подготовительные работы по строительству АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш, Узбекистане.

Проект БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Реализован и целый ряд дополнительных мер по повышению уровня безопасности Белорусской АЭС.

С вводом АЭС Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект внесет существенный вклад в укрепление энергетической независимости. Беларусь получит стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около трети внутренних потребностей в электроэнергии. Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВтч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа в год. Валютная нагрузка снизится более чем на $500 млн. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год, что станет серьезным вкладом страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата. Проект также откроет качественно новые возможности для национальной экономики.-0-