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Президент
21 июня 2020, 10:03

Лукашенко посещает с рабочей поездкой Светлогорский район Гомельской области

В мемориальном комплексе "Ола"
В мемориальном комплексе "Ола"
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21 июня, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства примет участие в открытии мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. Как ожидается, Александр Лукашенко в райцентре посетит железнодорожную станцию Светлогорск-на-Березине, где речь пойдет о развитии Белорусской железной дороги и перспективах ее электрификации. Планируется открытие регулярного движения пассажирских электропоездов на участке по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск.   

Как сообщалось БЕЛТА, во время встречи со студентами и преподавателями медицинских вузов 13 декабря 2019 года Президент поддержал инициативу облисполкома, озвученную студенткой Гомельского медуниверситета о реконструкции братского захоронения на месте бывшей деревни.

Перед началом Великой Отечественной войны деревня Ола насчитывала 34 двора и 168 жителей. Она была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками в конце июля 1941 года. К январю 1944 года в Олу были согнаны и переселены жители деревень Чирковичи, Здудичи, Ракшин, Рудня, Искра, Какаль (Светоч), Дедное нынешнего Светлогорского района, Коротковичи, Плесовичи, Сельное, Мормаль нынешнего Жлобинского района. Люди строили землянки, селились в хозпостройках.

Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, которая насчитывала около 1 тыс. солдат, окружил деревню Ола. Людей загоняли в дома, которые затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. Таким образом было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.

После Великой Отечественной войны деревня Ола не возродилась. В 1958 году на братской могиле, в которой захоронены мирные жители и советские воины (всего 2253 человека), установлен памятник - скульптура коленопреклоненного солдата с венком.

В результате реконструкции братского захоронения создан мемориальный комплекс "Ола", который включает три функциональные зоны: входную группу, мемориальную зону (на территории, примыкающей к существующему братскому захоронению) и соединяющий их пешеходный маршрут по бывшей деревенской улице. В центре мемориальной зоны - символичный крест и колокол. Рядом - звонница в виде стилизованного деревенского сарая с количеством колоколов по числу деревень, жители которых здесь погибли.-0-

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ВОВ Лукашенко Светлогорск
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