Лукашенко посещает сегодня 2-ю детскую клиническую больницу Минска

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с работой учреждения и посетит несколько отделений. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, Президенту расскажут, что сделано в последние годы для улучшения оказания медпомощи маленьким пациентам в этой больнице и в целом в стране.

Глава ведомства обратил внимание на "важность лечения в том числе с эндокринологическими заболеваниями и с сахарным диабетом, которые, к сожалению, "молодеют". Он также сказал о совершенствовании раннего вмешательства (хирургического или других), которое помогает профилактировать многие заболевания, об использовании новых технологий в диагностике и лечении.

Как сообщалось, больница отмечает сегодня свое 70-летие со дня основания. Накануне Александр Лукашенко адресовал коллективу поздравление с юбилеем учреждения: "Каждый год, каждый день слаженного труда вашего большого дружного коллектива - это спасенные детские жизни. Вам удалось первыми в нашей стране внедрить признанные в мире методики пересадки почек и ведения различной эндокринной патологии, подарив тем самым счастливое будущее десяткам тысяч маленьких пациентов не только из Беларуси, но и многих других стран".

2-я городская детская клиническая больница была открыта 19 июня 1951 года. Она размещалась в приспособленном здании. Сегодня в структуре учреждения 212 коек, в больнице функционируют отделения гемодиализа, гипербарической оксигенации, амбулаторное эндокринологическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое, приемное, ультразвуковой и функциональной диагностики, центральное стерилизационное, клинико-диагностическая, микробиологическая и изотопная лаборатории, межрайонный эндоскопический кабинет, рентген-кабинет, кабинет стоматолога.

Кроме стационарной помощи в больнице оказывают помощь амбулаторным пациентам города и страны в целом. На базе учреждения организована работа трех республиканских центров, где лечатся пациенты со всей республики с тяжелыми заболеваниями: нефрологии и заместительной почечной терапии, урологии, эндокринологии.-0-