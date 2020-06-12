(Обновлено 15:50)

12 июня, Полоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке. Сюда он приехал после совещания в здании райисполкома на тему развития сферы ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, зайду в храм и хотя бы свечку поставлю. Я давно уже был у вас", - отметил Александр Лукашенко.

В Крестовоздвиженском соборе глава государства зажег свечу, поклонился кресту и мощам преподобной Евфросинии Полоцкой. Кстати, работы по воссозданию раки (гробницы) Святой Евфросинии Полоцкой были проведены в 2003-2007 годах по инициативе Белорусского экзархата и благодаря помощи со стороны Президента Беларуси.

"Если что-то надо, скажи Наталье Ивановне (председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА). Мы найдем время, чтобы приехать и помочь", - пообещал белорусский лидер.

Затем Александру Лукашенко доложили о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви. История реставрационных работ показала, что о храме многое было неизвестно. Этот религиозный и архитектурный памятник удивителен тем, что в нем на 90% сохранились фрески XII века. Все виды работ планируется закончить к 2024 году. Всего же на восстановление фресок потребовалось порядка двух десятилетий. В процессе реставрации были сделаны и важные находки, в том числе печати самой Евфросинии Полоцкой.

Президент пообщался с археологами - студентами Полоцкого университета. Глава государства вспомнил, как и он сам в студенческие годы выезжал на археологические раскопки, в том числе на Днепре. "Находили древние орудия труда, начиная со скребков", - добавил он.

"Ребята, спасибо вам за работу. Живите мирно, дружно и обязательно здесь", - напутствовал белорусский лидер.-0-