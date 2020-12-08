Лукашенко посещает сегодня районную больницу в Столбцах

(Обновлено 10:07)
8 декабря, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Столбцовскую центральную районную больницу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На примере больницы в Столбцах глава государства ознакомится с оказанием помощи больным коронавирусом на районном уровне.
Столбцовская ЦРБ включает 339 больничных коек. В учреждении работают 803 человека, в том числе 130 врачей, 327 - среднего медперсонала.
Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 с апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии здесь имеется 105 точек подвода кислорода, 10 аппаратов ИВЛ.
Как пояснил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, лечение больных коронавирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как и в столице или областных центрах.
Тяжелые пациенты при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня. На прошлой неделе, например, из Столбцовской ЦРБ на областной уровень был переведен один пациент.
Сейчас, по словам министра, в районном учреждении находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако все равно здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжает оказываться плановая помощь.
"Мы на этом примере посмотрим, как организована помощь в регионах на уровне небольших районных центров", - добавил Дмитрий Пиневич.
Как сообщалось, 4 декабря Александр Лукашенко ознакомился с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом в Витебском областном клиническом роддоме. В конце ноября Президент посетил 6-ю городскую клиническую больницу Минска.-0-