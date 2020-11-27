"Врачи делают большое дело" - Лукашенко посещает 6-ю городскую больницу Минска

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня 6-ю городскую клиническую больницу Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как доложил Александру Лукашенко главный врач медучреждения Игорь Юркевич, медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации.

Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более Br2,2 тыс., при этом у врачей - более Br3,3 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс. "У врачей реанимации зарплата порядка Br7-9 тыс., - подчеркнул Игорь Юркевич. - Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок".

"Они делают большое дело. Если в "красной" зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент.

Заслушав доклады, Александр Лукашенко ознакомился с организацией лечения граждан и направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. Затем глава государства посетил Городской центр трансфузиологии. Здесь ему рассказали, как организована процедура донации. По словам врачей, ежедневно в центре обслуживают 120-150 доноров крови, плазмы и тромбоцитов. "Каждый донор обследуется на количество антител", - пояснили Президенту.

В числе доноров, которые сдавали кровь в отделении, оказалась и врач. "Она должна лечить людей, а вы с нее еще и кровь берете", - пошутил Александр Лукашенко.

6-я городская клиническая больница - одно из ведущих учреждений здравоохранения Минска. Больница имеет давнюю историю и сегодня является многопрофильным учреждением мощностью 950 коек. Здесь помогают жителям столицы по терапевтическому, хирургическому, травматолого-ортопедическому и акушерско-гинекологическому профилям.

На базе клиники работают Городской центр трансфузиологии, Минский городской клинический центр травматологии и ортопедии, Республиканский центр хирургии кисти, Городской центр остеомиелитов, Эндоскопический центр Партизанского района.-0-

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