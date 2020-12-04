Лукашенко о коронавирусе: ситуация непростая, но она под контролем

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей. "Лечением вообще и на злобу дня - коронавирус", - пояснил глава государства.

Про отечественный опыт

Александр Лукашенко заметил, что именно с Витебской области в начале этого года в Беларуси началась волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей", - констатировал глава государства. Например, в Витебском областном роддоме еще в первую волну приняли решение разделять матерей, зараженных COVID-19, с их здоровыми новорожденными малышами до тех пор, пока женщины не выздоровеют. Эта мера принята для того, чтобы избежать возможного заражения детей. Хотя ВОЗ по данному вопросу рекомендует не разлучать матерей и детей вопреки потенциальному риску заражения.

"Мы накопили собственный опыт борьбы с этим злом, - констатировал Президент. - Мы научились лечить людей".

Обеспеченность оборудованием

Следующий аспект, на который обратил внимание белорусский лидер, это обеспеченность оборудованием. Относительно ситуации с коронавирусом на особом контроле число аппаратов для искусственной вентиляции легких. В Беларуси задействовано около 500 аппаратов ИВЛ из 2,5 тыс. имеющихся в наличии. "Аппаратов ИВЛ предостаточно. И мы сделаем все, чтобы наши врачи не чувствовали в этом дефицита", - подчеркнул глава государства.

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