Лукашенко: посол Беларуси в России должен обладать чрезвычайными полномочиями

13 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России должен обладать чрезвычайными полномочиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Владимира Семашко на пост главы белорусской дипмиссии в этой стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие. Я ему (Владимиру Семашко. - Прим. БЕЛТА) уже говорил, когда мы обсуждали раньше эти проблемы. Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к Президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он не должен утонуть в нашей бюрократии. Как это сделать, что надо… Он начнет работать и внесет конкретные предложения, что нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия", - сказал глава государства.

"Если будут какие-то проблемы, предложения, вопросы - звонок, приехал сюда, встретились, обсудили. Я не думаю, что должны быть какие-то барьеры на пути", - обратился Александр Лукашенко к Владимиру Семашко.

Президент также отметил, что обсуждал назначение Владимира Семашко и с российским лидером. "Я и Путина предупредил. Мы с ним обсуждали, притом предметно, кандидатуру Семашко. Он так с улыбкой говорит: "Ну, я жду Владимира Ильича в Москве", - рассказал глава государства. "Я, говорит, с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо. То есть очень позитивное было отношение", - передал Александр Лукашенко подробности разговора с Президентом России.

Глава государства также обозначил стоящие перед послом в России задачи, и самая главная - это преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле. "Если мы его не решим, о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? Мы не можем дальше все время ходить и говорить: ай, ладно, подождем. $7 млрд (или сколько там) дефицит у нас торговый", - констатировал он.

Владимир Семашко в этой связи высказал мнение, что данный вопрос нужно решать с двух сторон. С одной стороны, необходимо минимизировать стоимость энергоресурсов в рамках реализации договоренностей в интеграционных форматах, а с другой - наращивать экспорт различных товаров на российский рынок.

Министр иностранных дел Владимир Макей также отметил, что есть возможность наращивать поставки товаров в Россию, включая востребованную продукцию сельского хозяйства, технику, которые порой завозятся туда из далеких третьих стран. "Поэтому есть конкретный предмет переговоров", - сказал он.-0-