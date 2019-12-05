5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал депутатам чаще бывать в трудовых коллективах и встречаться с людьми, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мой вам совет - вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что депутатам стоит как можно больше общаться с людьми, узнавать об их насущных проблемах и стремиться решать их. "Приходите к людям как представители власти. Расскажите им и о том, как работает парламент, что происходит в стране и вокруг нее. Скажите, что государство поможет, удочку дадим, но рыбу будут ловить сами. Послушайте людей, ответьте на их вопросы честно и откровенно", - добавил глава государства.-0-