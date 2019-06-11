Лукашенко поставил перед новым гендиректором задачу вывести МТЗ на рентабельную и эффективную работу

11 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Перед новым руководством Минского тракторного завода стоит главная задача - обеспечить рентабельную и эффективную работу предприятия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при согласовании Виталия Вовка на должность генерального директора МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, говоря о своих ожиданиях от работы нового руководителя, подчеркнул: "У тебя даже зазора как такового нет - туда-сюда поворачиваться. Только вперед".

Виталий Вовк, еще будучи министром промышленности, был хорошо осведомлен о работе МТЗ, его проблемах и перспективах развития. Александр Лукашенко также обратил внимание на большой управленческий опыт нового генерального директора. "Не сомневаюсь, ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть… Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор - это человек жесткий, им технологии управляют", - отметил Президент.

Глава государства акцентировал внимание на важности и значении МТЗ и других крупных промышленных предприятий для страны. "МТЗ, МАЗ, БелАЗ мы загубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить", - подчеркнул он.

Вместе с тем Александр Лукашенко предупредил, чтобы новый руководитель не рассчитывал на безграничную государственную поддержку. "Надо забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать, - констатировал он. - Задача только одна - эффективная, рентабельная работа. Все. А дальше делай то, что считаешь нужным. Знаю, ты не хуже меня разбираешься и понимаешь, как и что делать".

Президент также поручил главе Администрации оперативно подобрать и внести на рассмотрение кандидатуру на должность помощника Президента - инспектора по Витебской области, которую занимал Виталий Вовк.-0-