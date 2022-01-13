Лукашенко поставил задачу помочь населению грамотно управлять финансами

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со стороны государства необходимо организовать для населения квалифицированную помощь по вопросам управления финансами. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов повестки дня совещания стал проект указа "О финансовом консультировании физических лиц".

"Темпы развития финансового рынка обусловлены современными экономическими тенденциями. Поэтому у населения возникают определенные проблемы из-за того, что средний уровень его финансовой грамотности не всегда поспевает за происходящими событиями", - пояснил глава государства. По его словам, большинство граждан так или иначе сталкивается с вопросами получения помощи в выборе финансового учреждения, непосредственно самих инвестиционных или кредитных продуктов.

"В данном случае задача государства - сформировать действенный институт профессиональной помощи людям, нуждающимся в квалифицированной поддержке для управления своими финансами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-