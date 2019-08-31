Лукашенко потребовал активно искать новые рынки сбыта сахара

31 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думайте, где вы будете продавать сахар, - сказал Президент, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области. - Снижать производство ни в коем случае нельзя. Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года".

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