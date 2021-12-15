Лукашенко потребовал обеспечить в Витебской области строжайшую дисциплину и экономию всех ресурсов

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время представления нового председателя Витебского облисполкома потребовал обеспечить в регионе строжайшую дисциплину и экономию всех ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего необходимы строжайшая технологическая и исполнительская дисциплина, экономия всех ресурсов. Новый губернатор, как человек науки, думаю, это прекрасно понимает", - отметил Александр Лукашенко. По его мнению, в первую очередь от этих факторов зависят результаты работы предприятий и решение существующих проблем.

Президент подчеркнул, что остро нуждается в модернизации материально-техническая база агропромышленного комплекса. В регионе уменьшилось число используемой сельхозтехники: тракторов - на 10%, комбайнов - на 30%. "Поэтому доставайте из-под заборов все, что может передвигаться и работать, и восстанавливайте", - потребовал глава государства. Поручение оказать поддержку в этом вопросе ранее он дал и белорусским предприятиям.

Кроме того, есть и кадровая проблема. Ряд формальных показателей в кадровой работе обращает на себя внимание и вызывает тревогу, заявил Александр Лукашенко. Только за последние пять лет трижды сменились руководители в Шумилинском и Оршанском райисполкомах, дважды - в Браславском, Толочинском, Дубровенском и Бешенковичском.

"Вам, Александр Михайлович, предстоит разобраться в причинах такой ситуации и найти решения, выстроить четко работающую кадровую вертикаль в области. Отсутствие системности в работе с кадрами в регионе недопустимо", - подчеркнул Президент.

Отдельный вопрос, по его словам, стагнация промышленного комплекса области. Результаты здесь остаются зависимыми от двух предприятий - "Нафтана" и "Витебскэнерго".-0-