Лукашенко поздравил Абдельмаджида Теббуна с избранием на должность Президента Алжира

Абдельмаджид Теббун. Фото www.aa.com.tr
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени своих соотечественников и себя лично поздравил Абдельмаджида Теббуна с избранием на должность Президента Алжирской Народной Демократической Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь заинтересована в активизации политического диалога с Алжиром, расширении двустороннего взаимодействия и связей во всех сферах. Убежден, что это соответствует интересам обоих народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Абдельмаджиду Теббуну здоровья и успехов, а жителям Алжира - мира и благополучия.-0-
Конституционный совет объявил о победе Теббуна на президентских выборах в Алжире
По данным КС, Теббун набрал 58,13% голосов избирателей.