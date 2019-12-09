Лукашенко поздравил Анастасию Шкурдай с золотом на ЧЕ по плаванию на короткой воде

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по плаванию Анастасию Шкурдай с золотой медалью чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пусть этот успех придаст тебе уверенности в своих силах и станет для белорусских пловцов дополнительным стимулом на пути к громким победам на значимых международных стартах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Анастасии Шкурдай и всей национальной команде по плаванию удачи и новых ярких достижений.-0-