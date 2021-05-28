Лукашенко поздравил Башара Асада с переизбранием на должность Президента Сирии

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Башара Асада с переизбранием на должность Президента Сирийской Арабской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Победа на выборах - свидетельство признания вашего бесспорного авторитета как национального лидера, который уверенно защищает свою страну от внешнего вмешательства и сражается за установление мира и стабильности в Сирии, - отметил глава государства. - Беларусь была и останется другом сирийского народа и продолжит поддерживать ваше дружественное государство".

Александр Лукашенко также подчеркнул, что придает большое значение интенсификации сотрудничества Минска и Дамаска в политической, торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Он подтвердил заинтересованность Республики Беларусь принять участие в процессе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики. Глава белорусского государства пожелал Башару Асаду крепкого здоровья, сил и стойкости в осуществлении ответственной государственной деятельности.-0-