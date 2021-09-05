Лукашенко поздравил белорусских нефтяников с профессиональным праздником

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря вашему добросовестному труду топливно-энергетическая отрасль успешно справляется со всеми поставленными задачами, развивает свой инновационный, промышленный и экспортный потенциал", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на работниках этой отрасли лежит огромная ответственность: многие предприятия являются градообразующими в регионах, а вместе они вносят значимый вклад в экономику, постоянно укрепляют энергетическую безопасность Беларуси.

"Убежден, опираясь на заложенные ветеранами традиции, вы и в дальнейшем будете успешно трудиться на благо нашей страны и ее народа", - подчеркнул глава государства.-0-