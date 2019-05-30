Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с избранием на должность Президента Латвии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с избранием на должность Президента Латвийской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Благодаря долгой истории мирного сосуществования наши страны имеют много возможностей для углубления сотрудничества в различных отраслях", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что дальнейшее развитие белорусско-латвийских связей будет служить укреплению доверия и взаимопонимания, а также безопасности и стабильности в Европейском регионе.
Глава государства пожелал Эгилсу Левитсу здоровья и успехов на этой ответственной должности, а жителям Латвии - мира и благополучия.-0-
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